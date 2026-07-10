L'estrazione mineraria mette a rischio molte specie come le rane del deserto minacciate anche dai social network

Notizia in breve

L'estrazione mineraria minaccia il 62% dei molluschi delle sorgenti idrotermali e mette a rischio anche la rana del deserto. Questa specie è stata influenzata dal commercio online, con video pubblicati su TikTok e altre piattaforme sociali. I dati dell'IUCN evidenziano come le attività minerarie e la diffusione di contenuti sui social network contribuiscano a mettere in pericolo queste specie.