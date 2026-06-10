Sedici anni dopo il successo straordinario di The Social Network, il film che ha raccontato la nascita e l’ascesa di Facebook, Sony Pictures ha finalmente rilasciato il primo attesissimo trailer di The Social Reckoning. Il sequel del cult del 2010 sposta i riflettori sulla maturità del colosso dei social media, esplorando gli scandali e le rivelazioni dei whistleblower che hanno scosso l’opinione pubblica globale. Potete guardare il trailer ufficiale in fondo all’articolo. Il cast di ‘The Social Reckoning’: Jeremy Strong eredita il ruolo di Zuckerberg. La novità che sta già facendo discutere gli appassionati di cinema riguarda il protagonista: Jeremy Strong (star di Succession ) interpreta Mark Zuckerberg, ereditando il ruolo che nel 2010 valse a Jesse Eisenberg una nomination agli Oscar. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Social Reckoning: Online il trailer del Sequel di The Social Network!

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The Social Reckoning - Sony's CinemaCon Presentation

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