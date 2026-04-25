Al Parco Nazionale del Matese cani da ferma per la caccia al beccaccino Le associazioni | A rischio specie rare e l'evento viene fermato

Il 3 maggio nel Parco Nazionale del Matese era programmata una prova sperimentale di monitoraggio del beccaccino utilizzando cani da ferma. L'evento è stato sospeso in seguito alle proteste delle associazioni ambientaliste, che hanno sottolineato il rischio per alcune specie rare presenti nell'area. La sperimentazione prevedeva l'impiego di cani da ferma per individuare e monitorare gli uccelli durante la stagione di caccia.

Il 3 maggio all’interno del Parco Nazionale del Matese, in Campania, era prevista una “prova sperimentale di monitoraggio del beccaccino con cane da ferma”. Sarebbero stati utilizzati dei cani specializzati nella caccia per uccidere gli uccelli. WWF e Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale sono riusciti a far fermare l'evento dalla direzione del Parco.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Parco Nazionale del Matese, Wwf e Asoim: "Fermate la prova per cani da ferma" No alla prova per cani da ferma al Parco del Matese, ‘dannosa per uccelli’Tempo di lettura: < 1 minuto Asoim (Associazione studi ornitologici Italia Meridionale) e Wwf Italia hanno lanciato un appello urgente all’Ente Parco... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Forum CETS Vesuvio: oltre 60 partecipanti a Ottaviano; LA MIGRAZIONE PRE-RIPRODUTTIVA SULLE PRATERIE SOMMITALI DELL’ALTOPIANO DI CAMPO IMPERATORE, NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA; I 10 Parchi nazionali UNESCO più amati dai viaggiatori: c'è anche l'Italia; Abbattimento di lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo — Italiano. PARCO NAZIONALE Gargano, Italia Nostra presenta esposto alla Corte dei Conti. Croci: Impegnati nella difesa del parco nazionaleEsposto per segnalare un possibile danno erariale legato ai costi della realizzazione di una nuova strada nel Parco Nazionale del Gargano ... statoquotidiano.it Il Parco Nazionale del Matese è ancora provvisorioSulla carta ha un anno di vita. Ma l'iter per l'istituzione definitiva del Parco Nazionale del Matese prosegue a rilento dopo il decreto del Ministero dell'Ambiente del 22 aprile 2025. Da allora c'è u ... rainews.it Sulla carta ha un anno di vita. Ma l'iter per l'istituzione definitiva del Parco Nazionale del Matese prosegue a rilento servizio di Antonello Di Lella, riprese di Bruno Cerino e Carmine Talarico, montaggio di Eleonora Diodati #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com facebook