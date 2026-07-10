Un esperto del Politecnico di Milano ha spiegato che negli incendi in edifici industriali le fiamme si diffondono rapidamente e producono molto fumo nero. La presenza di grandi quantità di materiale combustibile e l'assenza di divisioni interne facilitano la propagazione del fuoco. In magazzini di grandi dimensioni, la combustione si intensifica facilmente a causa della disponibilità di sostanze infiammabili e della struttura open space.

"Quando si verificano incendi all’interno di edifici industriali non è raro vedere fiamme così vivaci e il fumo nero, perché vi è grossa disponibilità di materiale combustibile - in un magazzino ce n’è tantissimo - e perché in questi grandi ambienti non ci sono divisioni interne: per l’incendio è gioco facile propagarsi". Patrick Bamonte, professore associato di Tecnica delle Costruzioni del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, inquadra così il rogo alla BRT, in zona Bovisa. Indagini aperte, ma quale potrebbe essere stato l’innesco? "Ho letto la descrizione di uno degli operai e mi sembra di poter dire, ragionevolmente, che il dolo si possa escludere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’esperto del Politecnico di Milano: "Merce combustibile e open space. Così le fiamme dilagano rapide"

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