Milano si presenta come una città con dinamiche contraddittorie, dove coesistono processi di attrazione e di espulsione. Secondo un esperto del Politecnico, le narrazioni semplicistiche non riescono a rendere conto della realtà. La realtà urbana è caratterizzata da fenomeni diversi, distribuiti in modo articolato e variegato su tutto il territorio cittadino. La complessità di queste dinamiche rende difficile ridurre la questione a etichette semplicistiche di attrattività o respingimento.

Milano – “Sia la retorica dell’attrattività di Milano sia la retorica dell’espulsione non sono sufficienti per spiegare quello che sta succedendo alla città: è vero che attrae, è vero che espelle, ma ci sono fenomeni variegati, articolati e spazialmente distribuiti in modo complesso. La città è complessa e cambia”. Fabio Manfredini è responsabile del Mapping and Urban Data Lab del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano che ha appena pubblicato le mappe interattive sulla città e i suoi 88 quartieri: “Uno strumento che permette a chiunque di accedere, di esplorare, di curiosare tra una serie di tematiche di cui si parla spesso, ma a volte con un po’ di superficialità: dinamiche abitative, demografiche ed economiche a partire da dati pubblici”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano è attrattiva o respingente? Fabio Manfredini (Politecnico): “È molto più complessa di così”

Notizie correlate

Al Politecnico e caccia ai video fake e agli audio falsi: “così smascheriamo volti artificiali ma anche le voci più insidiose”Milano, 29 aprile 2026 – Caccia ai video “fake“ e anche agli insidiosi audio falsi sul web.

Giussano, c’è il Selargius: "Una partita molto complessa"Giussano, reduce dalla buona prestazione di Empoli, ospita domani il Selargius con l’intenzione di fare sua la posta in palio.