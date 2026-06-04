Dietro le teorie del complotto online ci sono dei veri e propri schemi linguistici | lo rivela il Politecnico di Milano

Uno studio del Politecnico di Milano analizza i modelli linguistici delle teorie del complotto diffuse online. Tra le parole più frequenti ci sono termini legati a rabbia, ansia e conflitti, insieme a riferimenti a malattie e morte. Questi schemi si ripetono spesso nei testi condivisi sui social e forum, evidenziando un uso costante di linguaggio emotivamente carico.

Gli utenti che partecipano a comunità online legate alle teorie del complotto mostrano caratteristiche linguistiche distintive anche quando discutono di temi apparentemente neutri, come film, musica, cucina o scienza, e anche prima che partecipino alle community complottiste. È quanto emerge da uno studio del Politecnico di Milano, firmato da Francesco Corso e Francesco Pierri, del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, insieme a Giuseppe Russo (Scuola Politecnica Federale di Losanna) e Gianmarco De Francisci Morales (Centai Institute)., I ricercatori hanno utilizzato strumenti di analisi psicolinguistica e modelli di Artificial Intelligence su 500 milioni di commenti pubblicati in oltre venti grandi comunità del forum americano Reddit. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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TEORIE DEL COMPLOTTO CHE SI SONO RIVELATE VERE | GIANMARCO ZAGATO

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