L’Esercito interviene per rimuovere 10 bombe d’aereo

Notizia in breve

Nelle ultime ore, il 21° Reggimento Genio della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” è stato chiamato dalla Prefettura di Latina per rimuovere dieci bombe d’aereo trovate in un’area. La rimozione delle bombe è stata eseguita dai militari che si occupano di sminamento. Sono state adottate misure di sicurezza per garantire l’evacuazione e il controllo dell’area interessata. Le bombe sono state trasportate in un luogo sicuro per la successiva neutralizzazione.