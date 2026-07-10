L’Esercito interviene per rimuovere 10 bombe d’aereo
Nelle ultime ore, il 21° Reggimento Genio della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” è stato chiamato dalla Prefettura di Latina per rimuovere dieci bombe d’aereo trovate in un’area. La rimozione delle bombe è stata eseguita dai militari che si occupano di sminamento. Sono state adottate misure di sicurezza per garantire l’evacuazione e il controllo dell’area interessata. Le bombe sono state trasportate in un luogo sicuro per la successiva neutralizzazione.
Nelle scorse ore il 21° Reggimento Genio della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” è stato allertato dalla Prefettura di Latina a seguito del ritrovamento, nei pressi del comune di Formia, lungo la tratta ferroviaria Napoli–Roma, di 10 bombe d’aereo italiane, prive di spolette, da 100 kg l’una e contenenti 500 kg di esplosivo in totale, risalenti al secondo conflitto mondiale. A seguito della segnalazione, è stato prontamente attivato un dispositivo di sicurezza che ha comportato l’interruzione della circolazione ferroviaria fino al termine delle operazioni, per garantire l’incolumità della popolazione e la sicurezza dell’infrastruttura. Un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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