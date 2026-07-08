L’esercito sudanese ha preso il controllo di Karmak, città strategica nella regione del Nilo Azzurro. Un attacco aereo condotto da droni delle forze di sicurezza ha provocato la morte di 10 civili. La conquista di Karmak rappresenta un passo importante nelle operazioni militari in questa area, che rimane sotto stretta sorveglianza. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili motivi di questo intervento e sui successivi sviluppi.

Il Controllo dell’Esercito Sudanese su Karmak: Un Sviluppo Cruciale nella Conflittualità Regionale. La Presa di Controllo di Karmak. Karmak, una città strategica nella regione del Nilo Azzurro, è ora sotto il completo controllo dell’esercito sudanese. Dopo un’operazione militare contro le forze di Supporto Rapido (RSF), le truppe governative hanno completato un’azione di rastrellamento, assicurando la fine delle ostilità e confermando il dominio sull’area. Il governatore Eid Al-Ati Muhammad Al-Faki ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la battaglia, durata oltre sei ore, ha visto il ritiro dei miliziani delle RSF e di elementi del Movimento Popolare di Liberazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sudan: l’esercito conquista Karmak, droni RSF uccidono 10 civili in un attacco aereo.

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