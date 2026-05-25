Ieri, l’Esercito ha bonificato tre ordigni a Orbetello, Eboli e Livorno. Le operazioni sono state condotte dagli specialisti, che hanno fatto brillare le bombe. Le bombe risalgono alla Campagna d’Italia, un periodo storico in cui le località furono bombardate. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di oggi. Le operazioni di bonifica sono state concluse senza incidenti.

Ieri gli specialisti dell’Esercito hanno fatto brillare tre ordigni a Orbetello, Eboli e Livorno. Le operazioni e la storia dei bombardamenti sulle tre località durante la Campagna d'Italia. Domenica 24 maggio è stata una giornata particolare per gli artificieri del Genio dell’Esercito italiano. In tre diverse località italiane sono state fatte brillare tre bombe della Seconda guerra mondiale a Orbetello, Eboli e Livorno, tre centri pesantemente bersagliati a partire dai primi mesi del 1944, in quanto centri strategici situati lungo la linea difensiva Gustav. Ad Orbetello, gli artificieri del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore hanno disinnescato e brillato un ordigno di circa 215 kg, di cui 66 di tritolo, rinvenuto in un terreno nei pressi della strada statale Aurelia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quando la guerra riaffiora: tre bombe bonificate dall'Esercito

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