Leonilde Annamaria Mirra, 43 anni, è stata sottoposta a un intervento medico all’ospedale Infermi di Rimini per una grave infezione che le impediva di respirare. Il padre ha riferito che l’infezione aveva compromesso la capacità respiratoria della donna. La paziente, affetta da una disabilità grave, è stata salvata durante l’operazione condotta dai medici dell’ospedale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul tipo di infezione o sulle condizioni post-operatorie.

Rimini, 10 luglio 2026 – La paura più grande si è trasformata in un sospiro di sollievo. Leonilde Annamaria Mirra, 43 anni, affetta da una gravissima disabilità, è stata salvata dai medici dell’ospedale Infermi di Rimini grazie a un delicato intervento. Una profonda infezione a un dente le provocava infatti continue apnee e, complice la sua condizione, arrivava a impedirle di respirare anche per diversi minuti. L’episodio più grave risale a maggio, quando il padre Vincenzo le ha praticato la respirazione bocca a bocca riuscendo a rianimarla. Da lì è iniziata una corsa contro il tempo, conclusa con l’operazione del 29 giugno che le ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leonilde salvata in ospedale, il padre: “Un’infezione non la faceva respirare”

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