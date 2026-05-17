Ostia bimba di 7 anni smette di respirare | salvata dai poliziotti durante la corsa verso il Grassi

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di sette anni ha smesso di respirare a Ostia, mentre si trovava in auto con i familiari. I poliziotti, intervenuti in soccorso, hanno raggiunto l’auto e hanno iniziato le manovre di rianimazione, mentre l’auto si dirigeva verso l’ospedale Grassi. Durante il tragitto, si sono sentite urla di aiuto dal finestrino e si è notato il volto della bambina che diventava cianotico a causa della mancanza di ossigeno. I soccorritori hanno continuato le operazioni fino all’arrivo in ospedale.

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Una corsa in retromarcia, le urla disperate dal finestrino e il volto di una bimba che stava diventando cianotico per la mancanza d'ossigeno. Poteva trasformarsi in tragedia il pomeriggio di ieri a Ostia, dove una bambina di sette anni è stata salvata grazie al tempestivo intervento degli agenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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