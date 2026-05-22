Non riesce a respirare dopo la puntura di un calabrone 73enne all' ospedale

Da ilpiacenza.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 22 maggio, una donna di 73 anni è stata portata in ospedale dopo aver subito una puntura di calabrone nel suo giardino sopra Pontedellolio. La puntura ha provocato una forte reazione allergica, che ha portato la donna a non riuscire a respirare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno assistito la donna prima del trasporto in struttura sanitaria. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

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Nella tarda mattinata del 22 maggio una 73enne mentre si trovava nel giardino della sua abitazione, sulle colline sopra Pontedellolio, è stata punta da un calabrone che le ha causato una violenta reazione allergica. La donna ha iniziato ad accusare difficoltà respiratoria e tachicardia. Immediato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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