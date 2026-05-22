Non riesce a respirare dopo la puntura di un calabrone 73enne all' ospedale
Nel pomeriggio del 22 maggio, una donna di 73 anni è stata portata in ospedale dopo aver subito una puntura di calabrone nel suo giardino sopra Pontedellolio. La puntura ha provocato una forte reazione allergica, che ha portato la donna a non riuscire a respirare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno assistito la donna prima del trasporto in struttura sanitaria. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.
Nella tarda mattinata del 22 maggio una 73enne mentre si trovava nel giardino della sua abitazione, sulle colline sopra Pontedellolio, è stata punta da un calabrone che le ha causato una violenta reazione allergica. La donna ha iniziato ad accusare difficoltà respiratoria e tachicardia. Immediato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Fabiosa: Rendilo più facile. . Cane ladro di inalatore salva una nonna in strada Un cane scappa dalla farmacia con un inalatore e guida l’addetta da una nonna che non riesce a respirare. #fblifestyle #AI Generated using Kling AI . . . (Solo a scopo di intratteni facebook
incredibile come Angie non possa respirare in quella casetta o in studio o in generale che subito la soffrite curatevi l'ossessione che state male x.com
Non di nuovo il tropo del corsetto cattivo :/ reddit
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