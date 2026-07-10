Lenovo ha ritirato la console G02 dai principali marketplace. La decisione segue le polemiche riguardanti la presenza di migliaia di giochi preinstallati, molti dei quali coperti da copyright, tra cui titoli di Nintendo e SEGA. La console, dedicata all’emulazione retro, non è più disponibile per l’acquisto online. La rimozione avviene dopo le contestazioni legate alla violazione del diritto d’autore sui giochi preinstallati.

La breve e controversa storia della Lenovo G02 sembra essere arrivata alla conclusione. La console portatile dedicata all’emulazione retro sarebbe stata rimossa dai principali marketplace dopo le polemiche legate alla presenza di migliaia di giochi protetti da copyright, tra cui titoli appartenenti ai cataloghi di Nintendo e SEGA. Il dispositivo, proposto inizialmente a circa 60 dollari, aveva attirato rapidamente l’attenzione grazie al prezzo contenuto e a un design verticale simile a quello del classico Game Boy. Il problema non riguardava però l’hardware, bensì le schede di memoria vendute insieme ad alcune unità, che contenevano raccolte di ROM apparentemente prive delle necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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© Gamerbrain.net - Lenovo ritira la console G02: il caso dei giochi Nintendo e SEGA preinstallati travolge il progetto

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