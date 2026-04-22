La crisi globale dei semiconduttori sta causando un aumento significativo dei prezzi nel mercato delle console portatili. In particolare, la Lenovo Legion Go S ha visto i costi salire quasi del doppio rispetto alla sua presentazione, a causa della scarsità di componenti elettronici disponibili. Questa situazione si riflette sui prezzi finali e sulla disponibilità dei dispositivi sul mercato.

La carenza globale di semiconduttori sta colpendo duramente il mercato delle console portatili, con la Lenovo Legion Go S che ha registrato un’impennata dei prezzi quasi del doppio rispetto al debutto. Negli Stati Uniti, il dispositivo dotato di processore AMD Ryzen Z1 Extreme è passato da un costo iniziale di 830 dollari per la versione con SteamOS a una cifra che oggi si attesta sui 1.580 dollari, mentre i modelli basati su Windows hanno raggiunto i 1.680 dollari. Anche le varianti equipaggiate con chip Ryzen Z2 hanno subito incrementi significativi, superando in alcuni casi la soglia dei 1.000 dollari partendo da un prezzo di lancio di 600 dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi dei chip: i prezzi delle console Lenovo schizzano al doppio

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