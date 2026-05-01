Recentemente, un utente ha segnalato che l’inserimento di una cartuccia contraffatta ha provocato danni allo slot di una Nintendo Switch 2, rendendo la console inutilizzabile. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla presenza di prodotti falsificati nel mercato, con alcuni casi che hanno causato danni hardware significativi. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle cartucce non originali e sui rischi associati all’utilizzo di componenti contraffatti.

Un episodio recente ha fatto scattare l’allarme tra i giocatori: una Nintendo Switch 2 è stata gravemente danneggiata dopo l’inserimento di una cartuccia contraffatta. Il caso, diventato rapidamente virale, mette in luce un rischio concreto che molti stanno sottovalutando, soprattutto quando si acquistano giochi usati o scontati. Tutto nasce dall’acquisto di una copia di PRAGMATA, proposta a prezzo ridotto in una sezione dedicata ai prodotti restituiti. Un’offerta apparentemente vantaggiosa che si è trasformata in un problema serio già al primo utilizzo. La cartuccia non viene riconosciuta e resta incastrata. Dopo aver inserito la cartuccia nella console, il sistema non ha mai rilevato il gioco.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2 a rischio: una cartuccia falsa distrugge lo slot e manda in tilt la console

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