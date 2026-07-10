Marine Le Pen ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali. Nonostante la condanna in secondo grado per appropriazione indebita di fondi europei e l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, la leader del Rassemblement National non ha modificato la propria posizione pubblica. I sondaggi mostrano un aumento dei consensi a suo favore, rendendo più vicina la possibilità di un suo accesso all’Eliseo.

La notizia più interessante dopo l’annuncio della candidatura all’Eliseo di Marine Le Pen è che la 57enne leader del Rassemblement National francese non sembra essere stata colpita dalla conferma della condanna per appropriazione indebita di fondi europei da parte della Corte d’Appello di Parigi e dall’imposizione del braccialetto elettronico. Le Pen a gonfie vele nei sondaggi. Piuttosto, sembra essere premiante la possibilità della storica leader nazionalista transalpina di candidarsi e sembra emergere un trend già conosciuto negli Usa due anni fa, quando la condanna di Donald Trump non frenò ma, anzi, galvanizzò le prospettive elettorali del tycoon repubblicano, riscopertosi in chiave pesantemente critica all’establishment di governo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Eliseo non è più un miraggio: Le Pen si riscopre antisistema e vola nei sondaggi

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