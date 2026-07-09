Marine Le Pen accelera verso l' Eliseo | boom nei sondaggi dopo la condanna
Marine Le Pen ha annunciato la sua quarta candidatura alla presidenza, ottenendo un incremento nel consenso secondo i sondaggi. La vicenda giudiziaria che la coinvolge non ha ridotto il suo supporto; al contrario, i dati indicano un rafforzamento della sua posizione tra gli elettori. La candidata ha visto un aumento di consensi dopo aver reso pubblica la sua candidatura, nonostante le indagini in corso.
L'annuncio della quarta candidatura presidenziale di Marine Le Pen sembra aver prodotto un primo effetto politico: invece di frenare il consenso, la vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta appare aver consolidato la sua posizione nell'elettorato. Secondo un sondaggio Ifop realizzato per LCI e Le Figaro, la leader del Rassemblement National raggiungerebbe il 36% delle intenzioni di voto al primo turno delle elezioni presidenziali del 2027, con una crescita di quattro punti in appena quindici giorni. Un dato che conferma come il dibattito politico francese stia entrando sempre più nella fase pre-elettorale, in un contesto segnato dalla fine dell'era di Emmanuel Macron e dalla ricerca di nuovi equilibri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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