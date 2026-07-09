Marine Le Pen accelera verso l' Eliseo | boom nei sondaggi dopo la condanna

Notizia in breve

Marine Le Pen ha annunciato la sua quarta candidatura alla presidenza, ottenendo un incremento nel consenso secondo i sondaggi. La vicenda giudiziaria che la coinvolge non ha ridotto il suo supporto; al contrario, i dati indicano un rafforzamento della sua posizione tra gli elettori. La candidata ha visto un aumento di consensi dopo aver reso pubblica la sua candidatura, nonostante le indagini in corso.