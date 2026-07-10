Legnano esulta si sblocca la realizzazione delle case Sap di via delle Rose | assegnazioni nel 2027

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I lavori per le case Sap di via delle Rose sono stati completati. Il cantiere, gestito da Aler e con alloggi comunali, ha subito molti ritardi. Le assegnazioni delle nuove abitazioni sono previste per il 2027.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Legnano, 10 luglio 2026 –  Dopo un’attesa così lunga e i tanti ostacoli incontrati, i lavori per la realizzazione delle nuove case Sap di via delle Rose - un cantiere riconducibile ad Aler, nel quale sono previsti anche alloggi di proprietà comunale - sono finalmente terminati e nel 2027 si potrà procedere con le nuove assegnazioni. A dare la buona notizia sono stati i responsabili di Aler che lo scorso 7 luglio hanno incontrato gli amministratori legnanesi, mettendo la parola fine a un’attesa prolungatasi oltremodo. Gli alloggi di via delle Rose, infatti, strada facendo erano diventati il simbolo dei ritardi cronici nella realizzazione di edifici con questa destinazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

legnano esulta si sblocca la realizzazione delle case sap di via delle rose assegnazioni nel 2027
© Ilgiorno.it - Legnano esulta, si sblocca la realizzazione delle case Sap di via delle Rose: assegnazioni nel 2027
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incendio alle case Sap di Legnano: già finanziato mezzo milione solo per le urgenzeUn incendio ha coinvolto le abitazioni di un complesso residenziale nelle vicinanze di Legnano.

Incendio alle case Sap di Legnano: le prime famiglie evacuate pronte a rientrare in casaDopo l’incendio scoppiato nelle case Sap di via Pisacane a Legnano, alcune famiglie sono state evacuate.

Si parla di: Legnano esulta, si sblocca la realizzazione delle case Sap di via delle Rose: assegnazioni nel 2027.

sap di legnano esulta si sbloccaLegnano esulta, si sblocca la realizzazione delle case Sap di via delle Rose: assegnazioni nel 2027Dopo dieci anni di attesa il fine lavori è realtà. Si chiude un cantiere iniziato nel 2016 e diventato il simbolo di ritardi cronici: ora mancano soltanto gli allacciamenti e la realizzazione della ... ilgiorno.it

Incendio alle case Sap di Legnano: già finanziato mezzo milione solo per le urgenzeLegnano, 30 aprile 2026 – Poco meno di mezzo milione: a tanto ammonta la somma erogata sinora, sotto forma di somme d’urgenza da utilizzare per finanziare costi non preventivati, in seguito ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web