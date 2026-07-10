I lavori per le case Sap di via delle Rose sono stati completati. Il cantiere, gestito da Aler e con alloggi comunali, ha subito molti ritardi. Le assegnazioni delle nuove abitazioni sono previste per il 2027.

Legnano, 10 luglio 2026 – Dopo un’attesa così lunga e i tanti ostacoli incontrati, i lavori per la realizzazione delle nuove case Sap di via delle Rose - un cantiere riconducibile ad Aler, nel quale sono previsti anche alloggi di proprietà comunale - sono finalmente terminati e nel 2027 si potrà procedere con le nuove assegnazioni. A dare la buona notizia sono stati i responsabili di Aler che lo scorso 7 luglio hanno incontrato gli amministratori legnanesi, mettendo la parola fine a un’attesa prolungatasi oltremodo. Gli alloggi di via delle Rose, infatti, strada facendo erano diventati il simbolo dei ritardi cronici nella realizzazione di edifici con questa destinazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano esulta, si sblocca la realizzazione delle case Sap di via delle Rose: assegnazioni nel 2027

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