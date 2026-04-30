Incendio alle case Sap di Legnano | già finanziato mezzo milione solo per le urgenze

Un incendio ha coinvolto le abitazioni di un complesso residenziale nelle vicinanze di Legnano. Finora, sono stati assegnati circa 500.000 euro per coprire le spese di emergenza e intervento immediato. Le autorità stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza e assistenza alle persone coinvolte. La priorità resta la gestione delle conseguenze dell’incendio e la valutazione dei danni subiti dagli immobili.

Legnano, 30 aprile 2026 – Poco meno di mezzo milione: a tanto ammonta la somma erogata sinora, sotto forma di somme d’urgenza da utilizzare per finanziare costi non preventivati, in seguito all’incendio che subito prima di Pasqua ha reso inagibile uno degli edifici delle case Sap di via Pisacane, a Legnano. È stato l’assessore al Bilancio Luca Benetti a fare i conti degli interventi effettuati sinora in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, facendo così seguito all’obbligo della variazione di bilancio. Cinquanta gli sfollati ora sistemati in soluzioni provvisorie L’intervento e i costi Di certo c’è che questo è solo un primo passaggio in...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio alle case Sap di Legnano: già finanziato mezzo milione solo per le urgenze Notizie correlate Incendio alle case Sap di Legnano, i 53 inquilini sfollati in cerca di una sistemazioneLegnano (Milano), 14 aprile 2026 – Messo in sicurezza l’edificio per effettuare controlli più approfonditi e in attesa di comprendere quando gli... Qui mezzo milione di case. E il 75% sono "occupate"In Umbria ci sono circa mezzo milione di abitazioni e quelle occupate da residenti sono i treqquarti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio alle case Sap di Legnano: già finanziato mezzo milione solo per le urgenze; Acqua fredda negli alloggi Sap. Tempi lunghi per riparare la caldaia; Legnano Croce Rossa in lutto | addio all' ex presidente Graziano Bonaldo. Incendio alle case Sap di Legnano: già finanziato mezzo milione solo per le urgenzeSi è lavorato per la messa in sicurezza del tetto e la protezione dell’edificio dalle intemperie con una copertura temporanea. Ne serviranno altri 200mila per rimettere in sesto gli appartamenti più d ... ilgiorno.it Incendio alle case Sap di Legnano, i 53 inquilini sfollati in cerca di una sistemazioneDopo la prima messa in sicurezza dell'edificio di via XX Settembre a fuoco prima di Pasqua, sono iniziati gli incontri con i Servizi sociali per capire come affrontare le prossime settimane da trascor ... msn.com Non c’è pace per le case Sap di via Pisacane che, dopo l’incendio che ha reso inagibile una delle... - facebook.com facebook