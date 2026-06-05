Incendio alle case Sap di Legnano | le prime famiglie evacuate pronte a rientrare in casa

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’incendio scoppiato nelle case Sap di via Pisacane a Legnano, alcune famiglie sono state evacuate. Le operazioni di sicurezza sono terminate e, a partire dalla prossima settimana, le prime persone potranno rientrare nelle loro abitazioni. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati danni strutturali gravi che impediscano il ritorno. La zona resta monitorata dalle autorità competenti.

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Legnano, 5 giugno 2026 – Dalla prossima settimana le prime famiglie sfrattate dopo l’ incendio alle case Sap di via Pisacane rientreranno nelle loro abitazioni. A distanza di 60 giorni dall’incendio che ha colpito il sottotetto del condominio al 34 di via Pisacane e dopo l’ evacuazione di 27 nuclei familiari residenti, sono cominciate le operazioni di bonifica, sanificazione e verniciatura degli alloggi dei piani rialzato e primo, oltre che di due del secondo piano. Proprio a conclusione di questo passaggio sarà possibile il rientro delle prime 17 famiglie. Questo passaggio è stato reso possibile dopo le verifiche degli spazi comuni, dei vani e degli impianti ascensore, oltre che degli impianti elettrici dei singoli appartamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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