Dopo l’incendio scoppiato nelle case Sap di via Pisacane a Legnano, alcune famiglie sono state evacuate. Le operazioni di sicurezza sono terminate e, a partire dalla prossima settimana, le prime persone potranno rientrare nelle loro abitazioni. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati danni strutturali gravi che impediscano il ritorno. La zona resta monitorata dalle autorità competenti.

Legnano, 5 giugno 2026 – Dalla prossima settimana le prime famiglie sfrattate dopo l’ incendio alle case Sap di via Pisacane rientreranno nelle loro abitazioni. A distanza di 60 giorni dall’incendio che ha colpito il sottotetto del condominio al 34 di via Pisacane e dopo l’ evacuazione di 27 nuclei familiari residenti, sono cominciate le operazioni di bonifica, sanificazione e verniciatura degli alloggi dei piani rialzato e primo, oltre che di due del secondo piano. Proprio a conclusione di questo passaggio sarà possibile il rientro delle prime 17 famiglie. Questo passaggio è stato reso possibile dopo le verifiche degli spazi comuni, dei vani e degli impianti ascensore, oltre che degli impianti elettrici dei singoli appartamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio alle case Sap di Legnano: le prime famiglie evacuate pronte a rientrare in casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legnano, 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprileA partire dalla prossima settimana, 17 famiglie che erano state evacuate dopo l’incendio nelle abitazioni di via Pisacane a Legnano potranno tornare...

Incendio alle case Sap di Legnano: già finanziato mezzo milione solo per le urgenzeUn incendio ha coinvolto le abitazioni di un complesso residenziale nelle vicinanze di Legnano.

Argomenti più discussi: Legnano, 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprile; Legnano 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprile.

Incendio alle case Sap di Legnano: le prime famiglie evacuate pronte a rientrare in casaParte dei residenti potrà tornare già dalla prossima settimana. A 60 giorni sono ancora ignote le cause del doppio rogo in via Pisacane ... ilgiorno.it

Legnano, 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprileLa prossima settimana i nuclei familiari sfrattati dopo l'incendio avvenuto prima di Pasqua nelle case Sap ritorneranno nelle loro abitazioni ... msn.com