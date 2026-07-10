Leggere prima di dormire può migliorare la qualità del riposo. Questa abitudine aiuta a rilassare la mente e a distendersi prima di andare a letto. Numerosi studi suggeriscono che dedicare qualche minuto alla lettura riduce lo stress e favorisce il sonno. Non sono necessari libri impegnativi: anche una rivista o un racconto breve possono essere sufficienti a creare un momento di calma prima di dormire.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le favole della buonanotte sono una parte fondamentale della routine serale della maggior parte dei bambini. Qualcuno prima di dormire anche crescendo. Tuttavia, da adulti, molti di noi hanno perso il contatto con certe abitudini. Forse hai ancora un libro sul comodino, ma ormai è più che altro un oggetto di scena. La maggior parte di noi è più propensa a scorrere lo schermo del telefono che a leggere. Infatti, il 50% degli adulti ha dichiarato di utilizzare uno schermo (come il telefono, il tablet o la TV) a letto ogni giorno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Leggere prima di dormire è un'abitudine che ti aiuterà a riposare meglio

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