Prevenire è meglio che rimandare | le visite di routine rimangono l’abitudine più difficile da costruire

Nonostante la consapevolezza che le visite di controllo siano fondamentali, molte persone continuano a trascurarle. La maggior parte preferisce rimandare o evitare gli appuntamenti di routine, anche quando ci sono segnali di allarme evidenti. Questa distanza tra teoria e azione rappresenta un ostacolo diffuso, che si ripropone in diversi contesti sanitari. La difficoltà nel mantenere questa abitudine si manifesta come una delle sfide più frequenti nel campo della prevenzione.

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