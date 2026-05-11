Prevenire è meglio che rimandare | le visite di routine rimangono l’abitudine più difficile da costruire
Nonostante la consapevolezza che le visite di controllo siano fondamentali, molte persone continuano a trascurarle. La maggior parte preferisce rimandare o evitare gli appuntamenti di routine, anche quando ci sono segnali di allarme evidenti. Questa distanza tra teoria e azione rappresenta un ostacolo diffuso, che si ripropone in diversi contesti sanitari. La difficoltà nel mantenere questa abitudine si manifesta come una delle sfide più frequenti nel campo della prevenzione.
Lo sappiamo tutti che fare prevenzione è importante. Eppure, tra il sapere e il fare, spesso c’è una distanza enorme. Capita continuamente. Un controllo rimandato “alla prossima settimana”, un esame che si sposta di mese in mese, una visita necessaria che viene superata da altri impegni.Non.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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