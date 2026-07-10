Careggi sta affrontando una crisi di personale che mette a rischio la qualità dell’assistenza. La Rsu ha dichiarato che l’eccellenza non può basarsi sul sacrificio dei lavoratori, chiedendo interventi immediati. La situazione si presenta come una criticità crescente all’interno dell’ospedale, nonostante la sua reputazione come struttura di riferimento nel settore sanitario nazionale.

Firenze, 10 luglio 2026 – Careggi è un’eccellenza della sanità nazionale, ma questo prestigioso biglietto da visita rischia di essere offuscato da una realtà interna sempre più critica. La Rsu dell’Aou di Careggi ha lanciato un grido d’allarme che non lascia spazio a interpretazioni: la carenza di personale ha raggiunto un livello di guardia ormai insostenibile. Infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, ostetriche, amministrativi e addetti alla riabilitazione: nessuna categoria è esclusa da un organico che, denunciano i sindacati, non è più in grado di garantire il funzionamento a regime dell'Azienda. Turni massacranti: lo straordinario diventa norma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L'eccellenza non può poggiare sul sacrificio”: Careggi in crisi di personale, la Rsu grida basta

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