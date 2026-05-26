Calciomercato Roma la Champions non basta | Koné il primo sacrificio

La Roma ha ottenuto circa 70 milioni di euro dopo aver vinto la Champions League con una vittoria per 2-0 a Verona. La conquista della coppa europea non ha portato a modifiche significative alla rosa, ma ha influenzato le decisioni sul mercato. Koné si trova tra i primi giocatori considerati per la cessione, in un contesto in cui la squadra si prepara a eventuali interventi per rinforzare l’organico. La dirigenza valuta le mosse in vista della prossima sessione di calciomercato.

L’insperata conquista della Champions League, ottenuta grazie alla vittoria per 2-0 a Verona, ha regalato alla Roma quasi 70 milioni di euro. Nonostante ciò, i ricavi derivanti dalla massima competizione europea non consentono di abbassare la cifra che la Roma dovrà incassare con le cessioni entro il 30 giugno. Due cessioni per chiudere il settlement agreement. Nel prossimo mese la Roma dovrà ottenere circa 70-80 milioni di euro tra cessioni e plusvalenze per chiudere definitivamente il settlement agreement firmato nel 2022 con la UEFA. L’accordo ha fortemente limitato le operazioni di mercato della società giallorossa nelle ultime stagioni, costringendo la proprietà a investire in maniera oculata e quasi a saldo zero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma, Champions amara: Koné va via Nuovi ostacoli per il Bilancio UEFA

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