Gli operai dello stabilimento Leonardo di Caselle hanno scritto una lettera di solidarietà agli attivisti della Freedom Flotilla sequestrati. La lettera esprime solidarietà e condanna del riarmo, sottolineando la scelta tra lavorare per la guerra o affrontare la fame. La comunicazione si inserisce in un contesto di sostegno pubblico agli attivisti coinvolti in azioni di protesta contro la ripresa delle armi.

L’ondata di solidarietà nei confronti degli attivisti della Freedom Flotilla arriva anche dagli operai dello stabilimento Leonardo di Caselle, in provincia di Torino. Negli scorsi giorni, i delegati sindacali Fiom Cgil dell’azienda leader del settore della difesa hanno inviato un comunicato per lanciare un appello: “In considerazione dei tragici eventi che stanno avvenendo in questi giorni, contro il tentativo di intervento umanitario, le Rsu Fiom di Caselle oltre ad esprimere solidarietà ai sequestrati della Flotilla, intendono sollecitare le organizzazioni sindacali per promuovere una lotta e dare continuità agli impegni che pubblicamente presi: contro il riarmo e in solidarietà alla Palestina e ai popoli oppressi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la lettera dagli operai della rsu Fiom di Leonardo in solidarietà ai sequestrati e contro il riarmo: “Basta al ricatto tra lavorare per la guerra o fare la fame”

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