A Lecce, la nuova regolamentazione sulla movida è entrata in vigore subito dopo la mezzanotte di venerdì 10 luglio. La normativa introduce restrizioni sugli orari di apertura dei locali e sulle misure di sicurezza. Tuttavia, non è stata applicata la premialità che permetteva ai locali con investimenti in sicurezza privata di prolungare l’apertura fino alle 3 di notte.

È scattata un minuto dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 10 luglio, la nuova stretta sulla movida a Lecce. Un debutto segnato, tuttavia, dall'assenza della cosiddetta premialità che consente ai locali che investono nella sicurezza privata di restare aperti fino alle 3 di notte. I progetti saranno approvati soltanto nella mattinata di oggi dalla giunta Poli Bortone, congelando di fatto le aspettative e gli investimenti di 33 attività coinvolte, almeno per 24 ore. Così, per la notte appena trascorsa, tutti i locali hanno dovuto rispettare il nuovo limite dell'una (se privi di vigilanza). Con ogni probabilità gli addetti alla sicurezza, pagati dai titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, cominceranno a presidiare le aree antistanti i locali già da questa sera. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, attivo da oggi il nuovo regolamento della movida: sicurezza e orari, cosa cambia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Movida a Lecce, ora si cambia. Stretta su orari e alcol: «Motivi di sicurezza»A Lecce sono in arrivo nuove restrizioni sulla movida, con modifiche agli orari di apertura e vendita di alcolici.

Regolamento movida a Lecce, approvazione lampo: domani in Consiglio per l?ok finaleIl regolamento sulla movida a Lecce riceve un primo via libera e sarà sottoposto a discussione in Consiglio comunale domani.

Argomenti più discussi: Lecce-Napoli, da oggi attivo il diretto Frecciarossa che fermerà anche a Benevento; Trasporto, assistenza e integrazione scolastica: la Provincia di Lecce inaugura Simplia, la piattaforma digitale che semplifica l’accesso e la gestione dei servizi – Provincia di Lecce; Ferrante (MIT): Il Frecciarossa Napoli-Bari-Lecce è un traguardo storico, avanti con l’Alta Velocità nel Sud - PPN ADI; Frecciarossa Napoli-Bari-Lecce, al via il nuovo collegamento ad alta velocità.

Lecce, attivo da oggi il nuovo regolamento della movida: sicurezza e orari, cosa cambiaÈ scattata un minuto dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 10 luglio, la nuova stretta sulla movida a Lecce. Un debutto segnato, tuttavia, dall'assenza della ... quotidianodipuglia.it

Viaggiatori italiani: il 14 agosto devo partire da Cesena fino a Lecce. Follia? reddit