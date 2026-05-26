Il regolamento sulla movida a Lecce riceve un primo via libera e sarà sottoposto a discussione in Consiglio comunale domani. La proposta mira a regolamentare le attività notturne nella città, con un iter di approvazione rapido. La delibera riguarda le norme per le attività commerciali e di intrattenimento nelle aree interessate. La discussione si svolgerà in una seduta dedicata, con l'obiettivo di approvare definitivamente il regolamento.

A Palazzo Carafa arriva il primo via libera al nuovo regolamento comunale destinato a disciplinare la movida. Il testo, che punta a intervenire su vivibilità urbana, igiene e decoro, ha ottenuto l’approvazione della commissione congiunta Attività produttive–Statuto, convocata dai presidenti Bronek Pankiewicz (Prima Lecce) e Maurizio Botrugno (Lecce Futura). Ma il clima politico a Lecce resta teso: il provvedimento approderà domani in Consiglio comunale già accompagnato da una raffica di emendamenti annunciati soprattutto dall’opposizione di centrosinistra. Il confronto, poi, è proseguito anche ieri pomeriggio durante un vertice a Palazzo Carafa, riunione con la quale la maggioranza ha inteso preparare il Consiglio di domani e dove sarebbe emersa la volontà di portare comunque il regolamento in Aula senza ulteriori rinvii. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Regolamento movida a Lecce, approvazione lampo: domani in Consiglio per l?ok finale

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