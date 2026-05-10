Il futuro di Rafael Leao è ancora incerto e al centro di molte voci di mercato. Secondo alcune fonti, si discute di un possibile trasferimento dall’attuale squadra a un club rivale. Un giornalista ha dichiarato che questa estate potrebbe portare numerosi cambiamenti nel mercato dei trasferimenti. La situazione resta da definire, con molte trattative ancora in corso e nessuna ufficialità annunciata.

Nelle ultime ore è circolata una clamorosa indiscrezione riguardante un presunto interesse del Napoli nei confronti di Rafael Leao. Il futuro dell'attaccante portoghese è senz'altro in bilico, ma l'ipotesi di un trasferimento in azzurro è da subito sembrata una speculazione più che un vero e proprio rumor di calciomercato. Tuttavia, le voci di questi giorni sono bastate ad accendere l'entusiasmo dei tifosi partenopei, che avrebbero gradito l'eventuale acquisto del numero 10 rossonero. A fare chiarezza, come al solito, ci ha pensato Fabrizio Romano. Dopo aver commentato il "valzer dei direttori sportivi", il noto esperto di calciomercato ha smentito le voci di un possibile trasferimento di Leao al Napoli, spiegando come al momento non ci sia nulla di concreto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leao al Napoli? Romano fa chiarezza: “Sarà un’estate di cambiamenti”

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