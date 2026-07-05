Il Tottenham si è fatto avanti per Rafael Leao, uno dei giocatori chiave del Milan, con un'offerta che potrebbe portarlo in Premier League. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore, che attualmente milita nel club milanese. Non sono state ancora rese note le cifre dell'eventuale accordo, né ci sono conferme ufficiali sulla trattativa in corso. La situazione resta in evoluzione e potrebbe influenzare il calciomercato estivo del club italiano.

Una vera e propria bomba scuote l'estate rossonera. Rafael Leao, una delle stelle del M i lan, potrebbe clamorosamente sbarcare in Premier League. Non all'Arsenal o Manchester United, club che lo seguono e stimano ormai da diverso tempo, ma alla corte del nuovo Tottenham di Roberto De Zerbi. L'indiscrezione shock, infatti, arriva proprio dall'Inghilterra. Milan, Leao verso la Premier League. Secondo quanto riferito da TEAMtalk, i contatti sono stati già avviati e, soprattutto, sono entrati nel vivo. Gli Spurs hanno iniziato a tessere la tela parlando con l'entourage del calciatore portoghese, capitanato da Jorge Mendes. La novità maggiore,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Tottenham piomba su Leao: la situazione

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