Tre operai sono deceduti in incidenti sul lavoro nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia. In ciascun caso, le vittime sarebbero state schiacciate durante le attività lavorative, a Altopascio, Cavriago e nel Catanese. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti, che hanno coinvolto diverse tipologie di cantieri e ambienti di lavoro. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche di ciascun evento.

Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con tre operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro.,, Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano., Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scia di morti sul lavoro: tre operai uccisi in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia

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