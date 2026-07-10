Durante la stagione Autunno-Inverno 2026-27, le labbra rosse demi-mat di Elie Saab sono tra i trend più evidenti. Le tendenze beauty viste all'Haute Couture prevedono un ritorno di rossetti rossi intensi, che si confermano come elemento chiave. Le tonalità sono decise e il finish demi-mat, che combina lucentezza e opacità, domina le passerelle di alta moda. Nessuna variazione rispetto alle certezze di stagione, con il rosso protagonista assoluto.

Le labbra rosse demi-mat di Elie Saab Ci sono le certezze di stagione, quelle che tornano quasi a rassicurare ogni autunno, come i rossetti rossi decisi. Si sono visti, ad esempio, da Elie Saab, applicati su labbra perfettamente definite, in una versione soft matte che garantisce durata senza irrigidire, perfetta soluzione per tutte le amanti del colore. Restano in auge, poi, anche trend che un tempo erano associati perlopiù all'estate ma che oggi sono totalmente svincolati da qualsiasi stagionalità. Un privilegio che solo la bellezza può permettersi. Pelle come scolpita da Rahul Mishra «Bronzi, rame e riflessi dorati dialogano con il volto senza sovrastarlo, trasformandolo in una tela tridimensionale che continua la narrazione della couture. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le tendenze beauty Autunno-Inverno 2026-27 dall'Haute Couture da tenere d'occhio

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Jean Paul Gaultier Haute Couture Fall Winter 2026-2027

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