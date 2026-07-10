Durante la Seconda guerra mondiale, i piloti sovietici di sesso femminile erano considerati particolarmente problematici per le forze nemiche. Volavano con biplani considerati obsoleti e attaccavano di notte, disturbando le operazioni di sorveglianza e vigilanza. Le autorità militari riferiscono che queste piloti non mostrano paura e sono molto attive nelle missioni notturne. La presenza di queste donne alla guida di velivoli ha influenzato le strategie di difesa e di attacco delle forze nemiche in diverse occasioni.

“I piloti sovietici che ci danno più problemi sono donne. Donne! Non temono nulla, vengono di notte a tormentarci con i loro obsoleti biplani e non ci fanno chiudere occhio per molte notti.”, con queste parole il comandante descriveva lo scompiglio causato da un gruppo di coraggiose donne sovietiche che i soldati tedeschi iniziarono a chiamare “ Nachthexen ”, le streghe che arrivavano e svanivano nel buio della notte senza poter essere intercettate per via di una semplice quanto sofisticata tattica di bombardamento in planata: con il motore spento che lasciava udire solo il sibilo del vento sfiorare la struttura dei loro vecchi biplani, che, proprio per tale ragione, ricordava ai tedeschi il rumore di una scopa volante e produceva nelle truppe un effetto psicologico devastante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Streghe della Notte: il terrore dei cieli della Seconda guerra mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Streghe della Notte: le aviatrici russe che terrorizzarono l'esercito tedesco

Notizie e thread social correlati

Cannes: il cinema riaccende le ferite della Seconda Guerra MondialeA Cannes, il cinema torna a mettere al centro le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, affrontando temi come la resistenza morale di chi ha...

Leggi anche: Gli studenti del Caccioppoli disegnano la mappa dei luoghi della Seconda guerra mondiale

Temi più discussi: Parcheggio Le Streghe di Nervi: ecco quando riapre il primo ascensore (ma resta il nodo degli altri); Roma maledetta: streghe, spettri e alchimisti | 3 luglio 2026; Premio Strega, quando la letteratura brinda in giallo: la Terrazza Strega protagonista del party per la finale degli 80 anni; E’ l’ora di ’Notte in moda’. Grande sfilata in largo Rastatt.

Una strega della notte che riduce il massimo HP di un PG reddit

Notte delle Streghe, si punta a 50mila presenzeSi annuncia un’edizione da record quella 2025 de La Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, che quest’anno inizierà il 19 giugno e si concluderà come da tradizione il 23 giugno. Una data ... ilrestodelcarlino.it

E' la Notte delle Streghe: tra riti, leggende e il mito del Sabba di BeneventoLa Notte delle Streghe è una delle notti più magiche dell'anno e tra sacro e profano riesce a esercitare ancora un fascino incredibile. tgcom24.mediaset.it