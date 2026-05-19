Gli studenti del Caccioppoli disegnano la mappa dei luoghi della Seconda guerra mondiale

Si è svolto ieri, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, l'evento dedicato al progetto "Nun te scurdà - Napoli 80 voglia di ricordare", realizzato dagli studenti del liceo "Renato Caccioppoli" e dedicato alla memoria storica, alla pace e alla cittadinanza consapevole. Il progetto ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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