Gli studenti del Caccioppoli disegnano la mappa dei luoghi della Seconda guerra mondiale
Si è svolto ieri, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, l'evento dedicato al progetto "Nun te scurdà - Napoli 80 voglia di ricordare", realizzato dagli studenti del liceo "Renato Caccioppoli" e dedicato alla memoria storica, alla pace e alla cittadinanza consapevole. Il progetto ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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