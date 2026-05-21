Cannes | il cinema riaccende le ferite della Seconda Guerra Mondiale
A Cannes, il cinema torna a mettere al centro le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, affrontando temi come la resistenza morale di chi ha cercato di salvare vite nonostante la sconfitta fisica. Le pellicole presentate raccontano storie di funzionari e civili che hanno rischiato la propria incolumità per aiutare gli altri, evidenziando le scelte compiute durante quei periodi difficili. Il festival si concentra su narrazioni che riflettono le ferite ancora aperte di quel conflitto, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi.
? Domande chiave Come può la resistenza morale superare la sconfitta fisica in battaglia?. Chi sono i funzionari che hanno rischiato tutto per salvare vite?. Perché il cinema di oggi sceglie proprio i conflitti di ottant'anni fa?. Quali nuove verità emergono raccontando la guerra attraverso voci dimenticate?.? In Breve Moulin di László Nemes narra la resistenza di un attivista nel 1942 contro Klaus Barbie.. Emmanuel Marre esplora il regime di Vichy attraverso la storia dell'ingegnere Henri Marre nel 1940.. La pellicola di Daniel Autueil illustra l'impegno di Gilbert Lesage contro i rastrellamenti del 1942.. Antonin Baudry ricostruisce la determinazione di De Gaulle nel giugno del 1940 contro l'arresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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