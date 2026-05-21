Cannes | il cinema riaccende le ferite della Seconda Guerra Mondiale

A Cannes, il cinema torna a mettere al centro le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, affrontando temi come la resistenza morale di chi ha cercato di salvare vite nonostante la sconfitta fisica. Le pellicole presentate raccontano storie di funzionari e civili che hanno rischiato la propria incolumità per aiutare gli altri, evidenziando le scelte compiute durante quei periodi difficili. Il festival si concentra su narrazioni che riflettono le ferite ancora aperte di quel conflitto, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui