Le scelte che compiamo determineranno il peso del cancro sulle generazioni future l’Oms e l’allarme sul rischio che i casi aumentino del 70%

Le scelte che compiamo determineranno il peso del cancro sulle generazioni future”. Senza un deciso cambio di rotta nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nell’accesso alle cure, il numero di nuove diagnosi di tumore nel mondo è destinato ad aumentare in modo drammatico. È l’allarme lanciato dall’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che nel Global Status Report on Cancer 2026, realizzato insieme all’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), avverte che i nuovi casi annuali potrebbero passare dagli attuali 20,6 milioni a quasi 35 milioni entro il 2050, con un incremento di circa il 70%. Già oggi il cancro rappresenta la seconda causa di morte nel mondo, dopo le malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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