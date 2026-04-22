Negli Stati Uniti, i centri antiveleni stanno affrontando un aumento consistente delle segnalazioni di casi legati al consumo di kratom. I dati più recenti indicano che le chiamate sono cresciute del 1.200% rispetto al passato, evidenziando una diffusione preoccupante di questa sostanza. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, che si traduce in un aumento delle criticità in ambito tossicologico.

Un’esplosione di segnalazioni tossicologiche negli Stati Uniti sta mettendo sotto pressione i centri antiveleni, con un incremento dei casi legati al kratom che ha raggiunto il 1.200% nell’ultimo decennio. La crisi, che vede una transizione pericolosa dalle foglie naturali a derivati sintetici ad alta potenza come il 7-OH, sta costringendo le autorità sanitarie e i legislatori statali a confrontarsi con un mercato privo di una regolamentazione federale uniforme. I numeri che emergono dagli studi pubblicati su Addiction delineano un quadro di crescita verticale: se nel 2010 venivano registrate solo 19 segnalazioni presso i centri antiveleni, nel 2023 la cifra è balzata a 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme USA: esplode il rischio Kratom, i casi aumentano del 1.200%

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