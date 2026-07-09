Entro il 2050, il numero di casi di cancro potrebbe raggiungere quasi 35 milioni ogni anno, secondo un rapporto appena pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Attualmente, i casi sono in crescita e senza interventi immediati, questa cifra rischia di quasi raddoppiare. Il documento evidenzia un aumento costante delle diagnosi di questa malattia nel mondo, con tassi di crescita che si prospettano molto elevati nel prossimo trentennio.

Senza interventi urgenti, si prevede che i casi di cancro annuali aumenteranno fino a quasi 35 milioni entro il 2050. È quanto emerge da un rapporto pubblicato in queste ore dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il Rapporto sullo stato globale del cancro dell’Oms per il 2026, è stato elaborato insieme all’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc). – Notizie.com Stando ai dati, la malattia miete oltre 26mila vittime ogni giorno, ogni anno si contano circa 20,6 milioni di nuovi casi per quasi 10 milioni di decessi all’anno. Il rapporto rivela anche persistenti e crescenti disuguaglianze nell’accesso alla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento e alle cure di supporto, lasciando milioni di persone prive dei servizi di cui hanno bisogno. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - I casi di cancro rischiano quasi di raddoppiare entro il 2050: il drammatico rapporto dell’Oms che traccia il futuro della salute mondiale

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