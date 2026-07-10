Clamoroso ma vero: forse finalmente qualcuno se n’è accorto. Dopo anni di sondaggi che oscillavano di pochi decimali e di partiti più intenti a difendere il proprio elettorato che a conquistarne uno nuovo, stanno emergendo alcuni segnali che mostrano come sondaggi e dati elettorali possono avere variazioni molto più nette se si riesce a toccare quella parte del Paese che troppo spesso viene ignorata o nascosta sotto il tappeto: gli astensionisti. Il primo segnale in tal senso è arrivato dal referendum sulla giustizia. A trainare la vittoria del No è stata prima di tutto un’affluenza superiore alle aspettative, alimentata anche da molti elettori abitualmente descritti come tiepidi verso la partecipazione politica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le prossime elezioni le vincerà chi riporterà a votare gli astenuti (di S. Mentana)

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ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE - SPOGLIO | 08.03.2026

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