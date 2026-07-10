Le prossime elezioni le vincerà chi riporterà a votare gli astenuti di S Mentana
Le prossime elezioni potrebbero essere vinte chi riuscirà a coinvolgere gli astenuti. Questa ipotesi si basa su analisi recenti che evidenziano un calo di partecipazione alle urne, nonostante i sondaggi mostrino variazioni minime per i principali schieramenti. I dati indicano che una parte significativa degli elettori non si presenta alle votazioni, rendendo possibile un risultato diverso rispetto alle previsioni tradizionali. La strategia di recupero dell’elettorato disilluso diventa quindi cruciale.
Clamoroso ma vero: forse finalmente qualcuno se n’è accorto. Dopo anni di sondaggi che oscillavano di pochi decimali e di partiti più intenti a difendere il proprio elettorato che a conquistarne uno nuovo, stanno emergendo alcuni segnali che mostrano come sondaggi e dati elettorali possono avere variazioni molto più nette se si riesce a toccare quella parte del Paese che troppo spesso viene ignorata o nascosta sotto il tappeto: gli astensionisti. Il primo segnale in tal senso è arrivato dal referendum sulla giustizia. A trainare la vittoria del No è stata prima di tutto un’affluenza superiore alle aspettative, alimentata anche da molti elettori abitualmente descritti come tiepidi verso la partecipazione politica. 🔗 Leggi su Tpi.it
ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE - SPOGLIO | 08.03.2026
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