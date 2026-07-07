Gianni Infantino, presidente della FIFA, sembra destinato a essere rieletto nonostante le numerose critiche e polemiche che accompagnano molte sue decisioni. La sua base di voti e di potere è considerata molto ampia. Le prossime elezioni potrebbero confermarlo in carica, anche se il suo operato resta oggetto di discussione nel mondo del calcio. La sua leadership continua a suscitare opinioni contrastanti tra gli addetti ai lavori.

Sembra proprio che le critiche gli scivolino addosso come se nulla fosse. Gianni Infantino, lo svizzero che ormai da anni detta legge nel mondo Fifa, nonostante la lunga scia di polemiche che accompagna quasi ogni sua decisione, è probabilmente destinato a essere rieletto alla guida dell’organizzazione. Perché, al di là delle controversie, sul piano dei risultati parla il bilancio: il Mondiale è un torneo da record, con numeri ed introiti straordinari. E poi c’è un aspetto fondamentale: Infantino sa muoversi, conosce il sistema e ha costruito una rete di consensi molto solida. Il gioco, insomma, sembra fatto. È il punto di vista della Bbc. “Infantino è imbattibile”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per la Bbc Infantino ha un bacino di voti (e di potere) enorme: vincerà anche le prossime elezioni

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