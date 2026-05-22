Elezioni anticipate quando si potrebbe votare dopo l' apertura di Salvini le coalizioni chi vincerà legge elettorale

Di recente si è acceso il dibattito sulle possibili elezioni anticipate, con alcuni segnali che indicano una possibile data dopo l'apertura di una certa figura politica. Le coalizioni attuali sono in fase di definizione e il risultato delle prossime consultazioni potrebbe cambiare gli equilibri. La legge elettorale in vigore prevede modalità di voto che potrebbero influenzare l'esito delle urne. Finora, una figura politica ha rotto il silenzio sul tema, lasciando aperta la possibilità di elezioni anticipate.

Salvini ha rotto il tabù sul tema delle elezioni anticipate. Ecco allora qualcosa da tenere in mente Salvini ha rotto il tabù delle elezioni anticipate, un tema che finora non era stato sollevato dalla maggioranza. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha asserito: "La fine della l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Reaction in Sofia as exit poll suggests centre-left coalition will win Bulgaria's election

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