Un ex calciatore è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati vari farmaci e droghe. La polizia ha anche sequestrato oggetti riconducibili a un'attività di spaccio. La famiglia dell’uomo ha riferito che i figli sono coinvolti in attività illegali legate al padre. L’arresto è avvenuto in un’abitazione dove i figli giocavano e si muovevano in modo molto energico, senza apparente preoccupazione.

Tranquillo non ci stava nemmeno quando doveva dormire. Saltava sul letto, faceva a cuscinate con i suoi fratelli, giocava: era come se l’energia che aveva in corpo, non essendosi ancora esaurita dopo un giorno intero, avesse bisogno di scaricarsi completamente prima di concedersi qualche ora di riposo. Questo iperattivismo, che aveva tantissimi segni di manifestazione, era il suo tratto distintivo, ciò che lo differenziava dagli altri e, in taluni casi, lo trasformava in un bambino problematico. Il piccolo Carlos Valderrama fermo non ci stava mai, neanche a scuola quando il maestro spiegava la lezione o chiamava qualcuno alla cattedra per la classica interrogazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le ossessioni, gli arresti e... una squadra di figli: Valderrama, "il fuoriclasse dai piedi storti"

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