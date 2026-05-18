Salim El Koudri ha trascorso gran parte della vita segnato da una forte rabbia e da un senso di insoddisfazione. I suoi genitori hanno riferito che passava molto tempo in camera, senza relazioni sociali significative, con pochi amici e nessuna fidanzata. La sua ossessione principale riguardava la difficoltà nel trovare un impiego che gli permettesse di sentirsi realizzato. Questi aspetti sono stati descritti come elementi centrali nel suo percorso personale.

Pochissimi amici, nessuna fidanzata, pieno di rabbia e ossessionato dal fatto di non riuscire a trovare un lavoro che lo facesse sentire realizzato. Secondo chi indaga, quello di due giorni fa potrebbe essere stato un gesto plateale per lanciare un messaggio, una vendetta nei confronti del sistema che lui accusava di averlo emarginato per le sue origini marocchine. I genitori di Salim El Koudri sono sconvolti. «Avevamo pranzato insieme, è uscito di casa poco dopo, non avremmo mai immaginato che facesse una cosa simile», hanno dichiarato agli agenti della Squadra mobile di Modena che li hanno sentiti ieri, per cercare di ricostruire la giornata del trentunenne che, sabato, alle 16. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Salim El Koudri, una vita di ossessioni. I genitori: «Era pieno di rabbia, passava le giornate in camera»

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