Oggi, lunedì 18 maggio, si tiene uno sciopero generale indetto dai sindacati di base, coinvolgendo treni, scuole e trasporti locali. La mobilitazione si verifica in concomitanza con la ripresa della Flotilla e le tensioni internazionali, portando molte persone a rimanere senza mezzi pubblici e senza possibilità di spostarsi. Le agitazioni hanno causato disagi diffusi, lasciando molte città senza mezzi di trasporto e scuole chiuse, creando disorientamento tra cittadini e studenti.

Sciopero generale, oggi, lunedì 18 maggio, indetto dai sindacati di base, che alla luce della ripartenza della Flotilla e delle crisi internazionali hanno ritenuto opportuno rischiare di trasformare questa giornata in una battaglia di sopravvivenza per gli italiani. La mobilitazione, che riguarda i settori dei trasporti, della sanità e della scuola, infatti, è l’ennesima indetta non per questioni sindacali ma per questioni meramente politiche e ideologiche. Salvini: «Qualcuno in Italia aggiunge altre tensioni». «Non possiamo non essere preoccupati, ci sono guerre in corso, la geopolitica ti entra in casa, qualcuno in Italia aggiunge altre tensioni, c’è uno sciopero non per i diritti, ma per solidarietà alla Flotilla pro-Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sciopero generale, stop di treni, scuola e trasporto locale: gli italiani lasciati a piedi dai sostenitori della Flotilla

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