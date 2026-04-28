Addio roaming | la nuova eSIM per viaggiare in 200 Paesi con pochi dollari

Una nuova eSIM permette di viaggiare in oltre 200 paesi con costi contenuti. Il servizio, lanciato da Saily, si gestisce tramite un’app digitale e offre piani dati per gli utenti che desiderano evitare le spese di roaming tradizionali. La soluzione è stata realizzata dai creatori di NordVPN, con l’obiettivo di offrire un’alternativa più economica e semplice per chi si muove all’estero.

? Cosa sapere Saily lancia eSIM per piani dati in oltre 200 Paesi tramite applicazione digitale.. La soluzione dei creatori di NordVPN riduce i costi di roaming per i viaggiatori.. Con l’attivazione di piani dati per oltre 200 destinazioni, Saily offre una soluzione digitale per eliminare i costi del roaming attraverso l’utilizzo di eSIM internazionali gestibili via app. Gestire la connessione internet durante uno spostamento all’estero può trasformarsi in un ostacolo logistico ed economico, specialmente quando diventa necessario consultare mappe, confermare prenotazioni, scambiare messaggi o utilizzare servizi di trasporto. desidera evitare le tariffe elevate applicate dai provider tradizionali e preferisce acquistare pacchetti di giga in modo semplice prima di partire, Saily si propone come un’alternativa basata sulla tecnologia eSIM.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio roaming: la nuova eSIM per viaggiare in 200 Paesi con pochi dollari Notizie correlate Addio al roaming con Airalo: come le eSIM stanno cambiando il modo di viaggiareCon oltre 20 milioni di utenti, Airalo si afferma come il principale marketplace di SIM virtuali. Leggi anche: Aruba: Simyousoon, la eSIM italiana sfida il roaming: dati globali Contenuti utili per approfondire Si parla di: Saily: la eSIM per viaggiare connessi in tutto il mondo. Addio roaming con la eSIM di Saily: scopri le tariffe vantaggioseI vantaggi di Saily: le tariffe convenienti e i molti altri vantaggi per la eSIM che ti fa viaggiare senza pensieri in tutto il mondo. I vantaggi di Saily: le tariffe convenienti e i molti altri ... punto-informatico.it Addio al roaming con Airalo: come le eSIM stanno cambiando il modo di viaggiareCon oltre 20 milioni di utenti, Airalo si afferma come il principale marketplace di SIM virtuali. Una soluzione che promette di abbattere i costi di roaming extra-UE e semplificare l'esperienza digita ... msn.com