I viaggiatori italiani all’interno dell’UE continuano a preferire Travel eSIM rispetto al roaming tradizionale. La normativa “Roam Like at Home”, entrata in vigore nel 2017, ha eliminato i costi di roaming tra i Paesi dell’Unione. Nonostante ciò, molti utenti optano per soluzioni alternative come la eSIM per evitare eventuali limitazioni o costi nascosti. La scelta si basa sulla praticità e sulla possibilità di gestire facilmente il proprio piano dati senza preoccuparsi di costi aggiuntivi.

All’interno dell’UE, i turisti italiani sono tutelati dalla normativa: dal 2017, la politica “Roam Like at Home” ha di fatto azzerato i costi di roaming tra i Paesi dell’Unione. Ma questa protezione cessa esattamente nel momento in cui l’aereo attraversa il confine dell’UE. Basta andare a New York, Bangkok o Casablanca perché il roaming diventi fonte di stress e d12i bollette imprevedibili. Anche acquistare una SIM locale è un’idea discutibile: estraendo la propria SIM, si perde l’accesso a chiamate e SMS importanti contenenti i codici di conferma inviati dalle banche. La soluzione al problema è l’eSIM da viaggio: basta configurare la connessione Internet internazionale in pochi minuti e i costi non saranno una sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internet mobile senza sorprese: perché i viaggiatori italiani scelgono Travel eSIM al posto del roaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amazon Leo Satellite Update: Availability & Performance Estimates Revealed & Globalstar Acquisition

Notizie e thread social correlati

Addio al roaming con Airalo: come le eSIM stanno cambiando il modo di viaggiareNegli ultimi anni, le eSIM hanno rivoluzionato il modo di restare connessi durante i viaggi all'estero.

Leggi anche: Addio roaming: la nuova eSIM per viaggiare in 200 Paesi con pochi dollari

Argomenti più discussi: Addio roaming: il trucco per navigare all’estero senza spendere una fortuna; Very Mobile: più foto, più video, più streaming con 200 Giga in 5G.

Offerte chiare e senza sorprese: ecco l'offerta mobile che semplifica tuttoAl giorno d’oggi scegliere una nuova offerta mobile è diventato una corsa ad ostacoli, tra asterischi che spuntano a ogni riga, costi nascosti e l’eterno dilemma sulle rimodulazioni. Per fortuna, però ... punto-informatico.it

Naviga senza sorprese: con Kena Mobile è possibile a soli 5,99€ al meseScegli Kena oggi stesso e cambia il tuo modo di comunicare: senza stress, senza limiti e senza svuotare il portafoglio. Scopri le promozioni. Non serve più accontentarsi di tariffe gonfiate o offerte ... punto-informatico.it