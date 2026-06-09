Internet mobile senza sorprese | perché i viaggiatori italiani scelgono Travel eSIM al posto del roaming

Da ilfattoquotidiano.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I viaggiatori italiani all’interno dell’UE continuano a preferire Travel eSIM rispetto al roaming tradizionale. La normativa “Roam Like at Home”, entrata in vigore nel 2017, ha eliminato i costi di roaming tra i Paesi dell’Unione. Nonostante ciò, molti utenti optano per soluzioni alternative come la eSIM per evitare eventuali limitazioni o costi nascosti. La scelta si basa sulla praticità e sulla possibilità di gestire facilmente il proprio piano dati senza preoccuparsi di costi aggiuntivi.

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All’interno dell’UE, i turisti italiani sono tutelati dalla normativa: dal 2017, la politica “Roam Like at Home” ha di fatto azzerato i costi di roaming tra i Paesi dell’Unione. Ma questa protezione cessa esattamente nel momento in cui l’aereo attraversa il confine dell’UE. Basta andare a New York, Bangkok o Casablanca perché il roaming diventi fonte di stress e d12i bollette imprevedibili. Anche acquistare una SIM locale è un’idea discutibile: estraendo la propria SIM, si perde l’accesso a chiamate e SMS importanti contenenti i codici di conferma inviati dalle banche. La soluzione al problema è l’eSIM da viaggio: basta configurare la connessione Internet internazionale in pochi minuti e i costi non saranno una sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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