Le Donne di Magliano presentano il nuovo spettacolo, dal titolo ’Sebben che siamo donne’, in due eventi ravvicinati nel programma “Eventi 2026” del Comune di Magliano. Si parte domani alle 21 nel Giardino del Torrione, replica lunedì a Montiano, in piazza del Plebiscito. Con “Sebben che siamo donne” il gruppo affronta con senso di appartenenza e un pizzico di ironia la canzone di lotta, di protesta e di identità di genere, sia con la rilettura di canzoni del repertorio popolare (“Vien la primavera”, “Nina, ti te ricordi”, “Italia bella mostrati gentile”, “Sei bella negli occhi”, “Sebben che siamo donne”) che attingendo dal proprio repertorio originale (“Norma, per non Dimenticare” o “Ballata dell’equipaggio di terra”). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Le Donne di Magliano’ nel Giardino del Torrione e poi a Montiano

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