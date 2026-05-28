Notte bianca Montiano Divino e Mercati saraceni Poi speed dates e hit anni ' 90 | tutto il weekend nel Cesenate

L'ultimo, e quanto pare assolato, fine settimana di maggio si apre a un ricco cartellone di appuntamenti: degustazioni itineranti, “speed dates”, feste di paese, mercatini dell'artigianato e musica dal vivo.Vino, feste di paese e “Mercati Saraceni”Uno degli eventi ormai imperdibili del piccolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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