Esplosione di sapori nel weekend | a Montiano si apre il sipario sulla sagra del cinghiale

Nel fine settimana, le colline cesenati ospitano la tradizionale sagra del cinghiale a Montiano. L’evento, che si svolge ogni primavera, prevede degustazioni di piatti a base di carne di cinghiale e altre specialità locali. La manifestazione si tiene nel centro del paese, attirando residenti e visitatori. La sagra si svolge durante il weekend, offrendo anche spettacoli e intrattenimenti per tutti i presenti.

Un appuntamento clou della primavera in Romagna torna questo fine settimana nel cuore delle colline cesenati. A Montiano, per l'occasione, ci si prepara ad assaporare i sapori autentici della terra grazie all'immancabile Sagra del Cinghiale.Un weekend all’insegna della tradizione e della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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