All’ospedale di Nottola si sono verificati ripetuti guasti alla tac, creando problemi di funzionamento. La direzione della Asl Toscana sudest ha incontrato il personale del presidio, alla presenza del presidente della Società della salute e sindaco di Montepulciano. Durante l’incontro sono state discusse le criticità legate alle apparecchiature e alla carenza di personale. Non sono stati comunicati interventi o decisioni concrete, né aggiornamenti sui tempi di riparazione o assunzioni.

Ospedale di Nottola, anno zero? Potrebbe essere questo l’effetto dell’ultimo confronto tra la direzione della Asl Toscana sudest e il personale che opera nel presidio, svoltosi in presenza di Michele Angiolini, presidente della Società della salute e sindaco di Montepulciano. Perché, mentre sono state ammesse e anche esplicitate le criticità che affliggono l’ospedale, è stata espressa la ferma volontà di risolverle con misure strutturali (dunque fuori dall’occasionalità), con il coinvolgimento diretto delle professioniste e dei professionisti che operano a Nottola. L’incontro è stato condotto dal direttore generale dell’azienda Marco Torre e, come precisa la Asl in un comunicato, "è durato quasi tre ore ed è stato aperto, partecipato e apprezzato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le criticità a Nottola. Ripetuti guasti alla tac e ricerca di personale

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