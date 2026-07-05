Gp Silverston Leclerc trionfa Disastro per Kimi Antonelli | i ripetuti guasti alla Mercedes e la penalità

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, portando la Ferrari sul podio. La gara si è conclusa con il pilota monegasco davanti a George Russell e Lewis Hamilton, che ha concluso al terzo posto davanti ai propri tifosi. Nel frattempo, Kimi Antonelli ha avuto ripetuti guasti alla sua Mercedes, con una penalità che ha compromesso la sua gara.

Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Inghilterra e regala alla Ferrari un successo prestigioso sul circuito di Silverstone. Il pilota monegasco ha tagliato il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che sul tracciato di casa ha completato il podio davanti al proprio pubblico. Cos’è successo a Kimi Antonelli. A lungo, però, il principale rivale di Leclerc è stato Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes era riuscito a ridurre progressivamente il distacco dal leader e, attorno al 41° giro, sembrava pronto a giocarsi la vittoria. Secondo le valutazioni del muretto Mercedes, il sorpasso sul ferrarista sarebbe potuto arrivare nel giro di poche tornate. 🔗 Leggi su Open.online

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